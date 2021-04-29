Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери троих детей в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у следственного управления Ростовской области по делу жестокого убийства матери троих детей, которое произошло в январе. По версии следствия, местный участковый проявил халатность, которая привела к трагедии.

«Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в отношении полицейского, подозреваемого в халатности в Ростовской области. По версии следствия, вечером 1 января 2021 года подозреваемый не предпринял исчерпывающих мер к реагированию по обращению несовершеннолетнего о совершении противоправных действий в отношении ее матери. В результате чего, потерпевшая скончалась от многочисленных ножевых ранений, нанесенных ее сожителем», - говорится в сообщении СК.

Отмечается, что ход расследования уголовного дел и проведения доследственных проверок поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате.

Ранее председатель комиссии по делам несовершеннолетних по Ростовской области заявил, что полиция регулярно приезжала к дому, где проживала женщина, убитая мужем в январе этого года. Женщина писала заявления в полицию, но спустя некоторое время забирала их. Председатель отметил, что и муж, и жена злоупотребляли алкоголем.