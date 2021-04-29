Администрация Ростовской области: полиция регулярно приезжала к дому убитой мужем жительницы

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних по Ростовской области заявил, что полиция регулярно приезжала к дому, где проживала женщина, убитая мужем в январе этого года. По его словам, правоохранители приезжали на место по первому звонку и регулярно дежурили, семье помогал весь район, включая администрацию.

Отмечается, что муж не пускал полицейских в дом, но сразу прекращал агрессию в отношении своей семьи. Однако как только правоохранители уезжали, избиения продолжались. Женщина писала заявления в полицию, но спустя некоторое время забирала их. Председатель отметил, что и муж, и жена злоупотребляли алкоголем.

Ранее газета «Комсомольская правда» рассказала, что муж убил ростовчанку в январе этого года. Их дочь звонила в полицию, но участковый не уделил должного внимания словам девочки.