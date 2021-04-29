Только не ногами: спасатель рассказал, что делать, если на даче начался пожар

С приходом теплой погоды возрастает вероятность возгорания в лесах и прилегающих к ним дачных поселках. Спасатель ОПСО «Спасрезерв» Андрей Качнов рассказал «Звезде» порядок действий в случае возникновения возгорания на участке.

«Гражданским я советую сразу же вызвать пожарных. Недавно я был свидетелем подобного пожара - горит небольшой участок травы, отвернешься, а уже пылает все поле. Нужно звонить 112, вызвать пожарных, точно описать свое местонахождение, дождаться их по возможности. Имеются и рекомендации для самостоятельных действий, но они предназначены для более-менее подготовленных людей», - рассказал Качнов.

В случае обнаружения горения травы можно использовать лопату или грабли и выкопать траншею, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Спасатель предупредил, что ни в коем случае нельзя тушить пламя ногами или одеждой. Нельзя находиться у огня в синтетической одежде - она мгновенно загорается. Качнов подчеркнул, что потушить пожар своими силами очень сложно и следует вызывать специалистов.