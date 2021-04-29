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Глава МЧС навестил пожарных, пострадавших при тушении «Невской мануфактуры»

Алексей Курильченко
16:43 29.04.2021
Евгений Зиничев посетил в Санкт-Петербурге пострадавших на пожаре на «Невской мануфактуре» огнеборцев.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего визита посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, где проходят лечение пожарные, пострадавшие при ликвидации пожара на «Невской мануфактуре».

Спасатели Соколов и Старковский получили от руководителей государственные награды - ордена Мужества - за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. Главный врач центра рассказал Зиничеву, что состояние огнеборцев оценивается как стабильно, делается все возможное для их скорейшего выздоровления.

«Огнеборцы проявили мужество при выполнении своего долга, они рисковали своей жизнью ради спасения других, поэтому были удостоены высокой награды - ордена Мужества. Они мужественно держатся и сейчас, проходя лечение. И, самое главное, для меня было очень важно, что на мой вопрос о готовности вернуться в строй они ответили согласием. Я, как и их близкие, жду скорейшего их выздоровления», - заявил глава МЧС России.

Также Зиничев посетил Серафимовское кладбище и возложил цветы на могилу Ильи Белецкого, трагически погибшего во время тушения масштабного пожара.

Возгорание на территории «Невской мануфактуры» произошло 12 апреля. Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, захватив несколько соседних зданий. В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, на тушение возгорания были выделены два вертолета Ми-8.

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