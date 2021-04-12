Вертолеты ЗВО сбросили на горящее здание «Невской мануфактуры» более 50 тонн воды
Для сброса воды использовались устройства ВСУ-5.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
При оказании помощи в тушении здания «Невской мануфактуры» экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации Западного военного округа сбросили более 50 тонн воды. Отмечается, что для тушения вертолеты были оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5.
Два вертолета Ми-8 выделены соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
Также в МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Вертолетами МЧС РФ и Минобороны совершено 49 сбросов воды общим объемом более 240 тонн. К ликвидации последствий привлекается более 350 человек и 73 единицы техники.