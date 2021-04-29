Таджикистан опроверг стягивание своих войск к границе с Киргизией после перестрелки у водораздела «Головной». Об этом сообщили в штабе Министерства обороны республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киргизия организовала движение военных колонн к месту конфликта. Ролик опубликован в Instagram с подписью «Из Оша в Баткен направляется военная техника KG». Таджикская сторона опровергла свое участие в развитии конфликта.

В массовой перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали как минимум 10 человек. Стрельба велась с применением пулеметов и минометов. Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». Власти конфликтующих сторон обвиняют друг друга в разжигании военных действий.