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Таджикистан опроверг стягивание своих войск к границе с Киргизией после перестрелки у водораздела

Егор Левин
15:20 29.04.2021
Информация о движении военной техники Киргизии ранее появилась в СМИ.
© Видео: tajikistan__news, Instagram © Фото: KG VIDEO, Youtube
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Таджикистан опроверг стягивание своих войск к границе с Киргизией после перестрелки у водораздела «Головной». Об этом сообщили в штабе Министерства обороны республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киргизия организовала движение военных колонн к месту конфликта. Ролик опубликован в Instagram с подписью «Из Оша в Баткен направляется военная техника KG». Таджикская сторона опровергла свое участие в развитии конфликта.

В массовой перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали как минимум 10 человек. Стрельба велась с применением пулеметов и минометов. Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». Власти конфликтующих сторон обвиняют друг друга в разжигании военных действий.

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