От первого лица: кадры черноморских стрельб ракетного крейсера «Москва»

Опубликована съемка боевых стрельб ракетного крейсера «Москва», накануне вышедшего в Черное море для проведения учений. Уникальное видео записала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко, побывавшая прямо на борту гвардейского судна.

На кадрах видно, как из корабля в небо стремительно поднимается ракета, оставляя за собой яркий след пламени и дым. Именно так выглядят стрельбы для военнослужащих Черноморского флота, отправившихся на крейсере в море из Севастополя для выполнения учебно-боевых упражнений.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности на время мероприятий морской полигон и прилегающая акватория будут закрыты для судоходства. В ходе учений экипаж судна «Москва» проведет боевые стрельбы и отработает взаимодействие с другими кораблями Черноморского флота, а также вертолетами морской авиации Морской авиации и ПВО.