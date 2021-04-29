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От первого лица: кадры черноморских стрельб ракетного крейсера «Москва»

Анна Берестовая
01:51 29.04.2021
«Звезда» представляет кадры ракетных стрельб крейсера «Москва» в акватории Черного моря, снятые с уникального ракурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опубликована съемка боевых стрельб ракетного крейсера «Москва», накануне вышедшего в Черное море для проведения учений. Уникальное видео записала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко, побывавшая прямо на борту гвардейского судна.

На кадрах видно, как из корабля в небо стремительно поднимается ракета, оставляя за собой яркий след пламени и дым. Именно так выглядят стрельбы для военнослужащих Черноморского флота, отправившихся на крейсере в море из Севастополя для выполнения учебно-боевых упражнений.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности на время мероприятий морской полигон и прилегающая акватория будут закрыты для судоходства. В ходе учений экипаж судна «Москва» проведет боевые стрельбы и отработает взаимодействие с другими кораблями Черноморского флота, а также вертолетами морской авиации Морской авиации и ПВО.

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