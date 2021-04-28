Крейсер «Москва» вышел на боевые стрельбы в акваторию Черного моря

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота покинул родную базу Севастополь и вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению.

В ходе учений экипаж проведет боевые стрельбы и отработает взаимодействие с другими кораблями Черноморского флота , а также вертолетами морской авиации Морской авиации и ПВО.

«Простая швартовая операция на кораблях такого размера превращается в целое спецзадание. Чтобы крейсер «Москва» отошел от причала на юте задействованы около 30 моряков, столько же - на баке», - передает с места корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

В целях безопасности при выполнении учебно-боевые упражнений морской полигон и прилегающая акватория будут закрыты для судоходства.

ГРКР «Москва» - головной корабль проекта 1 164 «Атлант». Крейсер предназначен для уничтожения крупных вражеских кораблей, а также прикрытия и оказания огневой поддержки десанта или группы кораблей.