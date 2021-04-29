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Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

Виктория Ивашечкина
14:08 29.04.2021
По словам президента РФ, страна заинтересована в привлечении иностранного бизнеса в российские проекты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в РФ остается стабильной. По его словам, российские ведомства, включая правительство и Центробанк, держат ситуацию с курсом рубля под контролем.

Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, не стоит ли ожидать из-за ситуации в Донбассе повторения «черного вторника» 2014 года, когда курс российской валюты резко обвалился.

Кроме того, Путин отметил, что РФ заинтересована в привлечении иностранного бизнеса в российские проекты.

«Мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность. Нам это удается сделать, несмотря на все сложности», - подчеркнул президент на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Также, как отметил президент России, за счет грамотно продуманной бюджетной политики удалось увеличить федеральные расходы на поддержку ключевых отраслей экономики. 

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