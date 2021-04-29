В Петербурге и Москве произошел сбой в работе «Билайн»

Около 14 часов 28 апреля жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах в работе сотового оператора «Билайн». Перебои со связью также наблюдаются и в Москве.

По данным сервиса Downdetector, около 45% пользователей столкнулись с перебоями работы мобильной связи. У 40% наблюдаются проблемы с доступом к мобильному Интернету. Факт сбоя в работе подтвердили в пресс-службе сотового оператора.

Ранее, 24 апреля, произошел сбой в работе сервисов Facebook Messenger и Instagram. О проблемах сообщили пользователи из ряда стран.