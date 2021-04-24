В работе Instagram и Facebook Messenger произошел сбой

В работе сервисов Facebook Messenger и Instagram произошел крупный сбой. О проблемах сообщил пользователи из ряда стран.

Согласно информации, размещенной на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, перебои стали фиксироваться начиная примерно с 21.30 мск. Неполадки в работе ресурсов были отмечены, в том числе, в США и Великобритании, а также в ряде других государств.

По данным ресурса, примерно 68% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, трудности с получением сообщений испытывает большая часть пользователей Facebook Messenger.

Проблемы в работе Facebook и Instagram случаются довольно часто. Ранее сообщалось, что пользователи данных сервисов массово пожаловались на трудности с загрузкой контента.