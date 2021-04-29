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«Фрукты и хлебцы»: нутрициолог рассказала, что с собой взять на пикник к шашлыкам

Виктория Ивашечкина
13:05 29.04.2021
По словам специалиста, сочные овощи и зелень могут служить отличным источником клетчатки и минералов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Илона Хварцкия, Sputnik, РИА Новости
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Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «Звезде», что необходимо с собой взять к шашлыкам на майский пикник.

«Актуальнее всего будет взять с собой на природу шашлыки. В плане источника белка и жиров мы можем легко разнообразить свой рацион. Нам нужна сложная группа углеводов, чтобы мы подольше смогли играть на свежем воздухе. Углеводы, как известно, источник энергии для нашего организма. Я бы лично добавила фрукты, которые мы можем принести на пикник, но чтобы они не испортились в течение дня», - отметила нутрициолог.

Кроме этого, можно взять овощи, цельные и непорезанные, чтобы их съесть на свежем воздухе в виде легкого салата.

«Можно взять сочные фрукты, а также зелень, которая дает нам клетчатку и минералы. При этом мы, разумеется, не понесем кашу, как источник сложных углеводов», - отметила Деккер.

По словам специалиста, вместо этого можно взять в магазине разнообразные хлебцы, так как это «замечательные и сытные снеки».

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что для того, чтобы обезопасить свой организм при употреблении шашлыка, нужно выбирать менее жирный вид мяса, а также использовать принцип комбинации.

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