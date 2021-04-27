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Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма

Светлана Головина
09:30 27.04.2021
Врач-гастроэнтеролог назвала способы, как обезопасить организм, налегая на шашлыки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Для того чтобы обезопасить свой организм при употреблении шашлыка, нужно выбирать менее жирный вид мяса, а также использовать принцип комбинации. Об этом рассказала «Звезде» врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Если берете одну порцию мяса, то к ней нужно в два раза больше клетчатки - овощи. Лучше всего свежие овощи, но можно и на гриле, если они не сильно обгоревшие. Клетчатка также позволит снизить негативный эффект на организм от канцерогенной корочки на мясе», - сказала специалист.

По словам диетолога, принцип «1:2» нужно применять с каждой последующей порцией. При этом желательно исключить соленые закуски и контролировать количество алкоголя.

«Есть скорость употребления алкоголя, и желательно пытаться, зная свой вес, контролировать его. Надо понимать, что утилизация алкоголя у женщин идет медленнее, чем у мужчин. Например, вес девушки 60 кг, а вес мужчины 80-100 кг. Мы не можем в одно и то же время поднимать бокалы "за Первомай". Чем меньше масса тела, тем дольше время на утилизацию алкоголя», - пояснила Дианова.

Ранее гастроэнтеролог объяснила, чем рискуют постившиеся россияне, налегая на шашлыки.

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