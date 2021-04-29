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В Калининградской области вновь сформированы два мотострелковых полка

Кира Карон
01:30 29.04.2021
Мотострелковым полкам армейского корпуса в Гусеве вручили исторические знамена.
В Калининградской области вновь сформированы два мотострелковых полка
© Фото: Минобороны России
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В Гусеве Калининградской области командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил командирам вновь сформированных мотострелковых полков армейского корпуса флота исторические знамена 275-го и 280-го стрелковых полков, с которыми воины прославленных частей прошли всю Великую Отечественную Войну.

Во время торжественного вручения исторических знамен Александр Носатов отметил, что полки участвовали во всех значимых битвах Великой Отечественной войны, сыграли выдающуюся роль в обороне Москвы и Сталинграда, в боях за Кенигсберг, внеся весомый вклад в победу над фашисткой Германией.

В городе в гарнизонном Доме офицеров была развернута передвижная выставка Музея Боевой Славы 18-й дивизии. Соединение, в которое входили 275-й и 280-й полки, было сформировано осенью 1939 года в Новосибирске, боевой путь полки начали под Москвой в июле 1941 года, участвовали в штурме Кенигсберга победной весной 1945 года.

На торжественной церемонии передачи знамен личному составу мотострелковых полков армейского корпуса присутствовали ветераны Вооруженных сил и будущее поколение защитников Отечества - кадеты и юнармейцы.

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