Симптомы на кончиках пальцев: эксперт объяснил, как распознать болезнь через ногти

Изменение ногтевых пластинок характеризуется разнообразием клинических проявлений, чаще всего проявляется ониходистрофия, об этом рассказала «Звезде» кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина.

«Ониходистрофия это – собирательный термин, который используется для обозначения изменения ногтей. Ряд факторов приводит к ониходистрофии. Это могут быть местные патологические процессы, обще-инфекционные процессы, заболевания внутренних органов, кожные заболевания. При обследовании больного мы уделяем внимание прежде всего цвету ногтевой пластинки, ее прозрачности, форме, консистенции ногтевой пластинки. Какая она выпуклая, плоская, вогнутая. Обращаем внимание на поверхность ногтя. Она может быть гладкой, ровной, блестящей, матовой. И смотрим на плотность прилегания ногтевой пластинке к коже», - сказала эксперт.

По словам врача, при осмотре пациентов также уделяют внимание на состояние в области ногтевой кожицы. По изменению цвета ногтевой пластинки можно предположить об определенных заболеваниях, которые могут быть у пациентов.

«Например, если цвет ногтевой пластинки белый или цвета матового стекла, то у пациента может быть цирроз печени. Синеватая часть ногтевой пластинки часто говорит о болезни Вильсона. Желтый краска ногтевой пластины бывает при желтухе, нарушениях лимфо-обращение. Темно-коричневая при болезни Аддисона, рентгеновском облучении. При диабетической гангрене или тромбозе артерий ногтевая пластинка может менять цвет до черного», - отметила врач.

По словам Бородулиной, цвет ногтевой пластинки может также поменяться при воздействии разных лекарственных средств.

«Например, при употреблении антималярийных препаратов может наблюдаться черно-синяя пигментация ногтевых пластин. При употреблении препаратов золота меняется на коричнево-черный цвет», - уточнила она.

Также эксперт рассказала, что при расстройстве периферического кровообращения, при варикозном заболевании, атеросклерозе, плоскостопии может наблюдаться истончение ногтевых пластин.

«При гипервитаминозах появляется ломкость ногтевых пластин и тусклость. Также при нарушении питания, дефиците белковых компонентов также может наблюдаться различные виды дистрофии», - заключила врач.

Ранее стало известно, что проблемы с ногтями и волосами могут указывать на опасное заболевание – анемию. Данное заболевание характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови.