«Мы на все стены наклеили фото Кубка Гагарина»: тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как стать чемпионом

Российский хоккейный клуб «Авангард» одержал победу над соперником ЦСКА в игре финальной серии Кубка Гагарина, завоевав вожделенный трофей. Главный тренер «Ястребов» Боб Хартли стал вторым человеком, сумевшим заполучить и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли (2001 год), а сам «Авангард» впервые в истории стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги.

В беседе со «Звездой» Хартли описал свои эмоции от триумфального завоевания, а также рассказал, что думает по поводу наступившего напряжения в отношениях России и европейских государств, будучи частью российской спортивной команды.

Тренер поделился способом мотивации, подействовавшим на команду: по словам Хартли, как только цель выиграть была озвучена, все стены во всех местах, где только ни находились игроки, сразу же заполонили фотографии Кубка Гагарина - они были даже в медицинском кабинете. Соответствующий уровень «заряда» обеспечил «Авангарду» историческую победу.

«Это было невероятно, правда. Каждая игра идет по своему собственному сценарию. Мы можем говорить о серии с ЦСК, «АК Барсом», «Автомобилистом» - у каждой игры свой вкус, свои особенности. Финальная игра, как по мне, напоминала американские горки - были и взлеты, и падения, но мы сохраняли профессионализм. Наши игроки заслужили эту награду, они добились победы. Благодаря им - мы чемпионы», - заявил тренер.

На вопрос о личном восприятии победы Хартли ответил скромно: он - часть команды, для которого при этом неважны его личные достижения.

«Моя главная цель - создать такую среду, в которой игроки стали бы одной семьей, ведь только так возможна победа. Личные достижения никогда не были в списке моих приоритетов», - сказал он.

Завершая беседу со «Звездой» темой международных отношений России, Хартли особо отметил, что, находясь на ее территории, не встретил никаких проявлений напряженности, и, более того, начал больше интересоваться российской культурой.

«Когда я приехал сюда, я понял, насколько это невероятная страна, насколько люди здесь любят хоккей. Я немного даже выучил русский, и продолжаю учить его каждый день. Я вообще думаю, что в мире не должно быть споров по поводу гражданства, религии, цвета кожи и языков - мы же все люди! Мне 60 лет; хоккей подарил мне возможность объехать множество стран, благодаря чему я осознал, что в каждой стране есть прекрасные люди. В России ко мне прекрасное отношение. Я очень счастлив быть здесь», - подытожил Хартли.

Ранее он поделился эмоциями от победы своих подопечных. Хартли отметил большое количество блокированных бросков по воротам «Авангарда» и заявил, что гордится игроками команды.