Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Мы на все стены наклеили фото Кубка Гагарина»: тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как стать чемпионом

Егор Левин
12:35 29.04.2021
Главный тренер омской команды рассказал о том, как хоккеисты настраивались на будущую победу, какое место в ней он отводит непосредственно себе и о том, как смотрит на отношения РФ с другими государствами, находясь внутри страны.
«Мы на все стены наклеили фото Кубка Гагарина»: тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как стать чемпионом
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Российский хоккейный клуб «Авангард» одержал победу над соперником ЦСКА в игре финальной серии Кубка Гагарина, завоевав вожделенный трофей. Главный тренер «Ястребов» Боб Хартли стал вторым человеком, сумевшим заполучить и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли (2001 год), а сам «Авангард» впервые в истории стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги.

В беседе со «Звездой» Хартли описал свои эмоции от триумфального завоевания, а также рассказал, что думает по поводу наступившего напряжения в отношениях России и европейских государств, будучи частью российской спортивной команды.

Тренер поделился способом мотивации, подействовавшим на команду: по словам Хартли, как только цель выиграть была озвучена, все стены во всех местах, где только ни находились игроки, сразу же заполонили фотографии Кубка Гагарина - они были даже в медицинском кабинете. Соответствующий уровень «заряда» обеспечил «Авангарду» историческую победу.

«Это было невероятно, правда. Каждая игра идет по своему собственному сценарию. Мы можем говорить о серии с ЦСК, «АК Барсом», «Автомобилистом» - у каждой игры свой вкус, свои особенности. Финальная игра, как по мне, напоминала американские горки - были и взлеты, и падения, но мы сохраняли профессионализм. Наши игроки заслужили эту награду, они добились победы. Благодаря им - мы чемпионы», - заявил тренер.

На вопрос о личном восприятии победы Хартли ответил скромно: он - часть команды, для которого при этом неважны его личные достижения.

«Моя главная цель - создать такую среду, в которой игроки стали бы одной семьей, ведь только так возможна победа. Личные достижения никогда не были в списке моих приоритетов», - сказал он.

Завершая беседу со «Звездой» темой международных отношений России, Хартли особо отметил, что, находясь на ее территории, не встретил никаких проявлений напряженности, и, более того, начал больше интересоваться российской культурой.

«Когда я приехал сюда, я понял, насколько это невероятная страна, насколько люди здесь любят хоккей. Я немного даже выучил русский, и продолжаю учить его каждый день. Я вообще думаю, что в мире не должно быть споров по поводу гражданства, религии, цвета кожи и языков - мы же все люди! Мне 60 лет; хоккей подарил мне возможность объехать множество стран, благодаря чему я осознал, что в каждой стране есть прекрасные люди. В России ко мне прекрасное отношение. Я очень счастлив быть здесь», - подытожил Хартли.

Ранее он поделился эмоциями от победы своих подопечных. Хартли отметил большое количество блокированных бросков по воротам «Авангарда» и заявил, что гордится игроками команды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:48 В стране и мире
Видео
В девяти городах РФ задержаны 16 сторонников «М.К.У.», готовившие взрывы и вооруженные нападения
08:47 Спорт
Видео
Шашистка Тансыккужина объяснила, почему инцидент с флагом сыграл ей на пользу
03:48 В стране и мире
Видео
В Индию прибыл второй самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом
04:24 В стране и мире
Видео
Байден озвучил ожидания насчет развития ситуации с Россией
05:56 В стране и мире
Видео
Вода по асфальту: две реки вышли из берегов в Кемеровской области
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.