Спорт Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу в Кубке Гагарина Кира Карон Тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о победе в Кубке Гагарина. © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости Читайте нас на: После победы «Авангарда» в финале Кубка Гагарина главный тренер омской команды Боб Хартли поделился своими эмоциями. «Авангард» одержал победу в матче против московского ЦСКА в финале. «Мы завершили этот сезон при игре "3 на 5" и выстояли. Посмотрите на количество заблокированных бросков. Мы стали невероятным хоккейным клубом. Горжусь своими игроками, нашей организацией. Фанаты в Омске, эта победа в чемпионате - для вас», - приводит слова Хартли «Матч ТВ». Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал победу в матче против московского ЦСКА в финале серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Встреча в подмосковной Балашихе завершилась со счетом 1:0. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика