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«Голодные ямы» и переедание: диетолог объяснил опасность быстрых перекусов

Роман Захаров
06:51 20.04.2021
Врач также рассказал, каким должен быть перекус, чтобы не навредить здоровью человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Быстрые перекусы должны помочь человеку не провалиться в «голодную яму» и поддержать необходимый уровень глюкозы в крови, однако делать их частой практикой - не стоит. Об этом в беседе со Звездой«» рассказал врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.

«Прежде всего, нужно разобраться, что люди называют перекусами. Мы рассказываем, что приемы пищи должны быть полноценными. Человек должен сесть за стол, поесть таким образом, чтобы сытости хватило хотя бы на три-четыре часа. Есть такой неправильный стереотип, неправильного пищевого поведения, когда человек ничего не ест, но в течение дня, то конфетку со стола перехватит, то еще что-нибудь. И вроде бы ничего не ест, а к итогу дня получается огромная калорийность, и постоянная пищевая стимуляция, когда организм сбивается с толку и не понимает, что происходит. Сначала нужно разобраться, что такое перекус», - объяснил специалист.

Медик добавил, что люди часто полагают, что они правильно питаются, хотя сами нарушают основные нормы приема пищи. Именно эти ошибки, по словам эксперта, как правило приводят к перееданию, сопровождающемуся отсутствием чувства сытости.

«Многие люди говорят, что они прекрасно дробно питаются. Говорят, например, что не едят торт сразу, а делят его на куски и съедают в течение дня. Обычно считают, что перекус - это форс-мажорная еда. У нас есть такое понятие "голодных ям". Когда человек поел и в его организме запустились все необходимые процессы в связи с этим, где-то через три-четыре часа уровень глюкозы начинает падать и возникает новый цикл пищевого поведения. Когда уровень глюкозы в крови падает очень сильно и человек проваливается в эту "голодную яму", то человек, как правило, в следующий раз переедает. Переедает по объему, калорийности, склонен выбирать более плохие продукты, гарантирующие более быстрое удовлетворение аппетита. И как правило человек не наедается, потому что ест. Долгие паузы провоцируют дальнейшее компульсивное переедание. Перекус - это прием пищи, позволяющий долго не проваливаться в "голодную яму", а поддержать уровень глюкозы в крови. Но это не должно быть постоянной практикой. Это для того, чтобы спустя какое-то время сделать полноценный прием пищи», - сообщил Сергей Обложко.

В заключение врач-диетолог рассказал, каким должен быть идеальный перекус, дающий ощущение сытости и не наносящий вред здоровью.

«Есть такое понятие - коэффициент сытости. То есть разные продукты обладают разным коэффициентом сытости. Есть такие продукты, которые в маленьком количестве подавляют тягу к еде. Есть продукты, которые никак не влияют на тягу. Есть продукты, которые наоборот разжигают тягу. Например, углеводно-жировые перекусы часто провоцируют тягу к еде: жиры могут подавлять тягу только в составе с другими продуктами. Если человек ест сладкую или жирную пищу просто так, это просто провоцирует дальнейшее пищевое поведение... Перекусы "на бегу" должны содержать белок, сложный углевод и клетчатку. Это продукты с высоким коэффициентом сытности. Это может быть даже бутерброд. Например, если это отрубной хлеб, то это углевод. Кусок мяса, курицы, рыбы - это белок. Болгарский перец или лист салат - клетчатка. Перекус, составленный по такому принципу, обладает высоким коэффициентом сытности, хорошо удалит голод, и позволит еще какое-то время не проваливаться в "голодную яму"», - резюмировал специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде», какие продукты лучше всего подходят для употребления в пищу, если человек вскоре собирается идти спать.

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