В Башкирии бродячие собаки загнали трех школьников на дерево

Стая бродячих собак загнала трех школьников на дерево. Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, как подростки сидят на ветках, один из них пытается залезть выше. Школьники подняли на дерево и свои портфели. Внизу вокруг дерева ходят несколько крупных собак.

Автор ролика снял происходящее из дома. Он попросил проходившего мимо мужчину отвлечь животных, чтобы школьники могли спуститься, но тот отказался.

Проверкой данного инцидента занялась региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Башкирии после нападения стаи собак погиб ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Сообщалось, что собаки напали на 4-летнего ребенка, катавшегося на велосипеде на улице.