ФСБ: глава «М.К.У.» склонял адептов к убийствам в Тамбове, Петербурге и Поволжье

Глава украинской неонацистской группировки «М.К.У.» Егор Краснов склонял своих адептов к массовым убийствам на территории Тамбова, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, а также за рубежом. Об этом заявил один из радикалов в ходе признания Федеральной службе безопасности.

На кадрах, предоставленных ведомством, второй задержанный подтверждает, Егор Краснов «поручал устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы всех не белых и людей кавказской и арабской национальности».

Кроме того, один из адептов рассказал, что основными целями и задачами «М.К.У.» является продвижение в политику «максимально жестокими путями».

«Акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно», - пояснил задержанный на видео ведомства.

Сторонники «М.К.У.», причастные к совершению насильственных преступлений и пропаганде экстремизма, были задержаны в девяти регионах России в ходе спецоперации ФСБ.