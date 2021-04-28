В МИД РФ заявили об отправке крупной партии медпомощи в Индию
В Министерстве иностранных дел России заявили об отправке крупной партии медицинской помощи для противодействия коронавирусной инфекции в Индию. Отправка произойдет срочным рейсом МЧС.
Указано, что акция проводится в контексте дружеских отношений двух стран и «привилегированного стратегического партнерства».
«Руководством РФ принято решение направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Отмечается, что доставка запланирована на ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций поставит в Индию вакцину «Спутник V». Планируется, что первые дозы будут доставлены 1 мая.