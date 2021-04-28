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В МИД РФ заявили об отправке крупной партии медпомощи в Индию

Егор Левин
09:53 28.04.2021
Отправка произойдет срочным рейсом МЧС уже в ближайшее время.
В МИД РФ заявили об отправке крупной партии медпомощи в Индию
© Фото: Avishek Das, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Министерстве иностранных дел России заявили об отправке крупной партии медицинской помощи для противодействия коронавирусной инфекции в Индию. Отправка произойдет срочным рейсом МЧС.

Указано, что акция проводится в контексте дружеских отношений двух стран и «привилегированного стратегического партнерства».

«Руководством РФ принято решение направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что доставка запланирована на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций поставит в Индию вакцину «Спутник V». Планируется, что первые дозы будут доставлены 1 мая.

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