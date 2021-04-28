В стране и мире В МИД РФ заявили об отправке крупной партии медпомощи в Индию Егор Левин Отправка произойдет срочным рейсом МЧС уже в ближайшее время. © Фото: Avishek Das, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Министерстве иностранных дел России заявили об отправке крупной партии медицинской помощи для противодействия коронавирусной инфекции в Индию. Отправка произойдет срочным рейсом МЧС. Указано, что акция проводится в контексте дружеских отношений двух стран и «привилегированного стратегического партнерства». «Руководством РФ принято решение направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», - говорится в официальном сообщении ведомства. Отмечается, что доставка запланирована на ближайшие дни. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций поставит в Индию вакцину «Спутник V». Планируется, что первые дозы будут доставлены 1 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика