РФПИ отправит «Спутник V» в Индию из-за тяжелой ситуации с COVID-19

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне тяжелой ситуации с COVID-19 в Индии фонд поставит в страну вакцину «Спутник V».

«Первые дозы будут доставлены 1 мая», - сказал Дмитриев.

Он отметил, что Индия будет одним из ключевых производителей российской вакцины «Спутник V». Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V».

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует подать в суд на компанию AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины от коронавируса. Таким образом там надеются заставить фармкомпанию выполнить взятые на себя обязательства по контрактам.