Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу на переговорах с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым передал в дар архивные документы о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.

«Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привез в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу», - сказал министр обороны России.

После этого Шойгу предложил коллеге перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи глава Минобороны РФ сообщил, что Россия и Узбекистан впервые подготовили программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.