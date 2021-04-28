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Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма

Светлана Головина
08:12 28.04.2021
Министр обороны России передал в дар Узбекистану архивные документы о вкладе республики в победу над Германией в 1941-1945 годах.
Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава министерства обороны России Сергей Шойгу на переговорах с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым передал в дар архивные документы о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.  

«Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привез в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу», - сказал министр обороны России. 

После этого Шойгу предложил коллеге перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи глава Минобороны РФ сообщил, что Россия и Узбекистан впервые подготовили программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.

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