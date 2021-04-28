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Те, кто спасают жизни: Мурашко поздравил медиков с Днем работника скорой помощи

Кира Карон
05:20 28.04.2021
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил сотрудников скорой помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником поздравил праздником министр здравоохранения Михаил Мурашко. Поздравление было озвучено в видеообращении.

Мурашко высоко оценил заслуги врачей, фельдшеров и водителей, которые в прошлом, тяжелейшем году выезжали на вызовы 45 миллионов раз. Именно тогда и был официально учрежден этот праздник, в честь тех, кто первым приходит на помощь и спасает жизни.

«Ваш труд – это огромная ответственность и самоотверженность. И в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время - вы оказываетесь рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в вашей помощи. Именно от вашей оперативности и профессионализма зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду», - обратился с поздравление Мурашко.

Ранее Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над COVID-19. Мурашко отметил, что сейчас в стране 310 тысяч пациентов с COVID-19, из которых 110 тысяч проходят лечение в стационаре.

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