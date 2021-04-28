В Подмосковье появится еще пятьдесят парков

Губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал, что в Московской области заработает программа «Парки в лесу». С помощью этой программы для отдыха жителей откроют еще 50 парков. При создании новых мест будет учитываться мнение горожан.

По словам Воробьева, почти половина территории Подмосковья - это леса и лесопарки. Для жителей это востребовано, так как в них можно проводить время семьей. В лесах через несколько лет появятся новые места для отдыха, сообщает «360».

«Мы начинаем масштабную программу «Парки в лесу». В течение пяти лет мы создадим 50 довольно обширных парков, естественно, с учетом мнения жителей», - сказал Воробьев.

В 2021 году работа начнется на девяти территориях: в Липовой роще в Мякинине, Ушмарском лесу в Домодедове, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках. Парки будут соответствовать современным условиям.

«Дальше везде, где видим этот запрос, будем подходить так, чтобы в лесу можно было отдыхать, чтобы лес был чистым, и при этом сохранять всю экосистему», - отметил глава региона.

В 2022 году завершат работу в парке Малевича в Одинцове.

Ранее член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала «Звезде», какими работами следует заниматься сейчас на дачных участках Подмосковья с учетом погодных условий. По словам специалиста, высаживать рассаду из теплицы или квартиры еще рано из-за низких температурных показателей.