Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Подмосковье появится еще пятьдесят парков

Кира Карон
04:37 28.04.2021
Для отдыха жителей Московской области откроют 50 парков.
В Подмосковье появится еще пятьдесят парков
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал, что в Московской области заработает программа «Парки в лесу». С помощью этой программы для отдыха жителей откроют еще 50 парков. При создании новых мест будет учитываться мнение горожан.

По словам Воробьева, почти половина территории Подмосковья - это леса и лесопарки. Для жителей это востребовано, так как в них можно проводить время семьей. В лесах через несколько лет появятся новые места для отдыха, сообщает «360».

«Мы начинаем масштабную программу «Парки в лесу». В течение пяти лет мы создадим 50 довольно обширных парков, естественно, с учетом мнения жителей», - сказал Воробьев.

В 2021 году работа начнется на девяти территориях: в Липовой роще в Мякинине, Ушмарском лесу в Домодедове, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках. Парки будут соответствовать современным условиям.

«Дальше везде, где видим этот запрос, будем подходить так, чтобы в лесу можно было отдыхать, чтобы лес был чистым, и при этом сохранять всю экосистему», - отметил глава региона.

В 2022 году завершат работу в парке Малевича в Одинцове.

Ранее член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала «Звезде», какими работами следует заниматься сейчас на дачных участках Подмосковья с учетом погодных условий. По словам специалиста, высаживать рассаду из теплицы или квартиры еще рано из-за низких температурных показателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:13 В стране и мире
Корабли США произвели предупредительные выстрелы перед кораблями КСИР в Персидском заливе
20:30 В стране и мире
Силы ЧФ РФ следят за кораблем ВМС США «Гамильтон» в Черном море
23:19 В стране и мире
Путин и Беглов обсудили меры по борьбе с COVID-19 и подготовку к ПМЭФ
23:01 В стране и мире
Лавров рассказал об отказе США разрешить дипломатический конфликт
22:11 Армия
ЦПВС добился прекращения огня в сирийской провинции Хасеке
Популярное
Популярное
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.