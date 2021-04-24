Цветовод рассказала, какие работы следует начать на участках Подмосковья

Член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала «Звезде», какими работами следует заниматься сейчас на дачных участках Подмосковья с учетом погодных условий.

По словам специалиста, высаживать рассаду из теплицы или квартиры еще рано из-за низких температурных показателей.

«Если брать Подмосковье, то без пленки сейчас еще что-то рано. И цветы нельзя. Сегодня будет, например, снег ночью, а всю следующую неделю будет температура -1. Для рассады, которая из теплицы или из квартиры, это смертельно практически. Зачем? Сейчас еще рано - апрель-месяц. Рассаду не высаживают в апреле», - объяснила она.

Жашкова заявила, что сейчас нужно убирать сад и заниматься обрезкой. А использование любых удобрений и обработок в период ливней и низких температур не имеет смысла.

«Это выброшенные деньги до того времени, пока среднесуточная температура не станет более +10 градусов. Когда начнется активная вегетация, растения тронутся в рост и начнут разворачивать листья, не когда они выдвинули зеленый конус, то есть просто вылезли из-под снега, а когда начнут разворачивать листья, вот тогда нужно. Пока идут дожди, вы все, что ни внесли - все уйдет. Это не останется в почве, это не достанется растениям», - рассказала эксперт.

Цветовод отметила, что дожди, которые обрушились на Европейскую Россию, жизненно необходимы природе, потому что, по словам Жашковой, последние 3-4 года были сухие зимы и сухие осени, и весенние дожди принесут только пользу.