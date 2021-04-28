Диетолог объяснила, как правильно организовать питьевой режим

Врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева рассказала «Звезде», что именно включает в себя питьевой режим человека. По ее словам, жидкостью в принципе считается питьевая составляющая любого вида, включая, к примеру, бульоны в супах.

Тот же самый кофе, чай и бульон, как указала эксперт, формируют водную составляющую организма, потому что попадают, в том числе, и в сосудистое русло, и в межклеточное пространство. Но тут не надо забывать, что кофе, с одной стороны, дает нашему организму влагу, а с другой - обладает диуретическим действием.

«Вместе с тем количеством жидкости, которое ввел, может еще и больше забрать», - отметила Шмелева.

В целом, по мнению диетолога, ради пользы организму лучше приучить себя к чистой воде. К примеру, французы постоянно потребляют чистую воду, при этом обходясь в рационе без большого количества жидкости иного вида.

«Лучше переходить на чистую воду... И увеличивать ее количество в своем питьевом режиме», - обозначила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно для человеческого здоровья. Он отметил, что в организм с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров и еще 400-500 миллилитров необходимо добавить, употребляя жидкость.