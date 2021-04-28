Мясников назвал норму питьевой воды для человека

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно для человеческого организма. По словам врача, организм выделяет примерно 1600 миллилитров жидкости при нормальной температуре окружающей среды.

Он отметил, что в организм с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров.

«Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков», - рассказал Мясников в Instagram.

Он также отметил, что не следует доверять советам «знатоков», нужно доверять своей жажде.

«Если не подстегивать ее солью, то организм выйдет на индивидуальный̆ и правильный̆ уровень потребления воды. Подчеркиваю: сам выйдет! Водно-солевой баланс — один из стойких в нашем организме!», - заключил Мясников.

Ранее Мясников назвал факторы развития остеопороза. Маленький вес, низкая физическая активность, частые падения и наличие вредных привычек увеличивают риск развития этого заболевания.