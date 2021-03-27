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В России создают андроида для работы в открытом космосе

Анна Касаткина
01:58 27.03.2021
Целью создания нового андроида является отработка технологий космической робототехники, в том числе искусственного интеллекта.
В России создают андроида для работы в открытом космосе
© Фото: Роскосмос
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В России начали создание первого отечественного человекоподобного работа, который выйдет в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Работы ведутся головным научным институтом «Роскосмоса» ЦНИИмаш и оператором российского сегмента МКС ракетно-космической корпорацией «Энергия» в рамках целевой программы «Теледроид». Непосредственно созданием робототехнической системы «Теледроид» займется НПО «Андроидная техника», которая ранее создала робота Федора, уточнили в госкорпорации.

«Целевая работа "Теледроид" в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет», - пояснили РИА Новости в «Роскосмосе».

«Теледроид» будет выглядеть как торс человека без ног. Его планируют разместить на манипуляторе, обеспечивающем перемещение между модулями станции. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в костюме, находящего на МКС или в Центре управления полетами. Кроме того, андроид сможет самостоятельно выполнять некоторые типовые операции. Разработку «Теледроида» планируется завершить к 2025 году.

Ранее сообщалось, что робот Федор станет одним из технологических макетов при работе по проекту «Теледроида».

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