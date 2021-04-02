Число жертв крушения поезда на Тайване превысило 36 человек

Количество погибших в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване составляет по меньшей мере 36 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

«По меньшей мере 36 человек погибли, 72 оказались заблокированными в вагонах, еще 61 пассажир был отправлен в больницу», - уточняется в сообщении.

По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение поезда с техникой, расчищавшей пути от камней в туннеле.

Всего в составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Ранее отмечалось, что с рельсов сошли второй и третий вагон, четвертый и пятый - сильно деформированы.