Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, каким образом следует бороться с так называемым тихим убийцей - остеопорозом. Как заявил специалист, наиболее пугающим последствием этого заболевания являются переломы костей.

По словам медика, наиболее важно принимать кальций женщинам, преодолевшим период менопаузы женщин: один грамм в день до менопаузы и полтора уже после. Это даст возможность предотвратить потерю костной массы.

«Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Мясников назвал факторы развития остеопороза - маленький вес, низкая физическая активность, частые падения и вредные привычки. Как предупредил специалист, постоянное курение вызывает уменьшение костной массы в среднем на 10%.

Также врач рассказал о важности физической активности для избежания проблем с костями в будущем. Употребление сладких газировок и переедание не дает организму набрать костную массу, добавил медик.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал «Звезде» продукты, укрепляющие кости.