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От МКС отчалил грузовой корабль «Прогресс МС-14»

Кира Карон
02:53 28.04.2021
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС.
От МКС отчалил грузовой корабль «Прогресс МС-14»
© Фото: roscosmos.ru
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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который пробыл на орбите рекордное время среди «Прогрессов», отстыковался от МКС. Корабль отчалил от модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 2.11 по московскому времени.

Ранее в госкорпорации подчеркнули, что миссия «космического грузовика» продлилась больше года.

Согласно предварительным расчетам специалистов службы ЦНИИмаш после расстыковки грузовой корабль будет находиться на околоземной орбите около суток, уточнили в компании.

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