От МКС отчалил грузовой корабль «Прогресс МС-14»

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который пробыл на орбите рекордное время среди «Прогрессов», отстыковался от МКС. Корабль отчалил от модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 2.11 по московскому времени.

Ранее в госкорпорации подчеркнули, что миссия «космического грузовика» продлилась больше года.

Согласно предварительным расчетам специалистов службы ЦНИИмаш после расстыковки грузовой корабль будет находиться на околоземной орбите около суток, уточнили в компании.