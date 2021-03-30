ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
Московский клуб вышел в плей-офф чемпионата.
© Фото: Александр Гальперин РИА Новости
Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 86:74.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Билли Бэрон, набравший 24 очка. Лучшим игроком ЦСКА стал Йоханнес Фойгтманн.
После победы московский клуб досрочно вышел в плей-офф чемпионата. Всего ЦСКА одержал 21 победу в 31 матче.