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Глава МИД Украины попросил европейских коллег отключить Россию от SWIFT

Ян Брацкий
01:08 22.04.2021
По мнению Кулебы, данная мера могла бы стать частью очередного санкционного пакета в отношении Москвы.
Глава МИД Украины попросил европейских коллег отключить Россию от SWIFT
© Фото: swift.com
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских коллег рассмотреть возможность отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT. С подобным предложением глава украинской дипломатии выступил на видеоконференции, прошедшей 19 апреля.

По мнению Кулебы, данная мера могла бы стать частью очередного пакета ограничительных мер в случае заметной эскалации ситуации на юго-востоке Украины, передает слова дипломата агентство Reuters.

Ранее в МИД России заявили, что Москва воспользуется другими возможностями в случае отключения государства от SWIFT. Вопрос о возможных партнерах для разработки альтернативы системы платежей на данный момент не обсуждался, сообщили в ведомстве.

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