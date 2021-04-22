В стране и мире Глава МИД Украины попросил европейских коллег отключить Россию от SWIFT Ян Брацкий По мнению Кулебы, данная мера могла бы стать частью очередного санкционного пакета в отношении Москвы. © Фото: swift.com Читайте нас на: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских коллег рассмотреть возможность отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT. С подобным предложением глава украинской дипломатии выступил на видеоконференции, прошедшей 19 апреля. По мнению Кулебы, данная мера могла бы стать частью очередного пакета ограничительных мер в случае заметной эскалации ситуации на юго-востоке Украины, передает слова дипломата агентство Reuters. Ранее в МИД России заявили, что Москва воспользуется другими возможностями в случае отключения государства от SWIFT. Вопрос о возможных партнерах для разработки альтернативы системы платежей на данный момент не обсуждался, сообщили в ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика