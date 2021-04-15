Омский «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в гостевом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе омской команды по одной шайбе в ворота соперника забросили Кирилл Семенов, и Вилле Покка, Оливер Каски отметился двумя голами. Со стороны «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов.

Омский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с ЦСКА. Ранее московский хоккейный клуб победил в игре против петербургского СКА со счетом 4:2.