Спорт Россиянка выиграла всухую после скандала с флагом РФ на ЧМ по шашкам в Польше Алексей Курильченко Российская спортсменка Тансыккужина выиграла матч чемпионата мира по шашка против польской спортсменки. © Фото: tamara.tansykkuzhina Facebook Читайте нас на: Российская спортсменка Тамара Тансыккужина всухую выиграла матч против полячки Наталии Садовской в пятом раунде финала чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 12:0. Противостояние продлится до 54 очков и продлится девять раундов. В общем зачете пока лидирует Садовская - 32:28. В ходе игры произошел скандал - посреди матча представитель руководства убрал со стола российский флаг. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал случившееся «некорректным поступком» и отметил, что это могло оказать психологическое давление на российскую спортсменку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика