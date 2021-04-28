Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Россиянка выиграла всухую после скандала с флагом РФ на ЧМ по шашкам в Польше

Алексей Курильченко
20:21 28.04.2021
Российская спортсменка Тансыккужина выиграла матч чемпионата мира по шашка против польской спортсменки.
Россиянка выиграла всухую после скандала с флагом РФ на ЧМ по шашкам в Польше
© Фото: tamara.tansykkuzhina Facebook
Читайте нас на:

Российская спортсменка Тамара Тансыккужина всухую выиграла матч против полячки Наталии Садовской в пятом раунде финала чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 12:0.

Противостояние продлится до 54 очков и продлится девять раундов. В общем зачете пока лидирует Садовская - 32:28.

В ходе игры произошел скандал - посреди матча представитель руководства убрал со стола российский флаг. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал случившееся «некорректным поступком» и отметил, что это могло оказать психологическое давление на российскую спортсменку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:04 В стране и мире
СМИ: неизвестный открыл огонь по полицейским в Ингушетии
19:58 В стране и мире
Второй самолет МЧС с гумпомощью для Индии вылетел из Жуковского
14:38 В стране и мире
Видео
Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине
16:30 В стране и мире
Кремль: выпуск «Спутника V» в Индии планируется начать в мае
12:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с пропавшим ранее в Красноярске восьмилетним мальчиком
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.