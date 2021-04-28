Второй самолет МЧС с гумпомощью для Индии вылетел из Жуковского

Второй самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом медикаментов и оборудования для борьбы с коронавирусом вылетел в Индию из подмосковного Жуковского. В общей сложности два грузовых воздушных судна доставят более 22 тонн груза.

Первый самолет с гумпомощью вылетел в Индию ранее днем. На его борту партия препарата «Коронавир», аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы воздуха, а также медикаменты, которые позволят справиться со вспышкой вируса.