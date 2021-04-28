Самолет МЧС РФ с гумпомощью вылетел в Индию

Первый транспортный самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью, направленной на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, вылетел в Индию из аэропорта в Жуковском.

«В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

На борту самолета партия препарата «Коронавир», аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы воздуха, а также медикаменты, которые позволят справиться со вспышкой вируса.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.