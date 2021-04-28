«Несомненно, был очень серьезный звонок»: спортсменка Журова о снятии российского флага на чемпионате по шашкам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала скандальный матч чемпионата мира по шашкам, в ходе которого со стороны российской спортсменки Тамары Тансыккужиной убрали флаг. По словам Журовой, руководству матча поступил «звонок сверху».

«Несомненно, был очень серьезный звонок откуда-то совершен, или другим путем информировали международную федерацию, что будут наказания за флаг. Их это повергло в шок, и побежали убирать флаг. Это может сделать только судья, он отказался это делать, побоявшись, что будут протесты от наших - нельзя прерывать игру по причинам, которые не прописаны в регламенте», - заявила Журова.

Глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков назвал инцидент грубейшим нарушением. В связи с произошедшим глава ОКР выразил сожаление и надежду на то, что в будущем организаторы будут более внимательны, пишет РИА Новости.