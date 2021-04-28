Глава ОКР раскритиковал организаторов ЧМ по шашкам за снятие флага РФ

В ходе матча за титул чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской организаторы допустили грубейшее нарушение с флагом России. Об этом заявил глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

Во время партии один из членов оргкомитета подошел к столу и убрал российский флаг, а также отклеил наклейку с именем действующей чемпионки Тансыккужиной. Инцидент был запечатлен во время прямой трансляции шахматисток.

«Грубейшая ошибка организаторов, которые должны были реализовать решение CAS, как это делают все остальные федерации», - сказал Поздняков.

В связи с произошедшим глава ОКР выразил сожаление и надежду на то, что в будущем организаторы будут более внимательны, пишет РИА Новости.