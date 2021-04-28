Горячий, холодный, больной: терапевт рассказала, каким бывает пот и что это значит

Потливость - одно из обычных физиологических состояний человеческого организма - всегда могла значить лишь две вещи: интоксикацию или внутренний перегрев. При этом пот может быть как холодным, так и горячим, и каждое из состояний означает что-то свое. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель», - сказала она.

В случае когда холодного пота выступает много, речь идет о гипергидрозе - он может указывать на активную стадию вирусной атаки на организм. При такой реакции также следует обратиться к врачу, который даст совет по поводу дальнейших действий пациента.

«Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая. На самом деле это серьезная причина обратиться к врачу», - подытожила Лапа.

Ранее она рассказала «Звезде», как определить температуру без градусника. По словам Лапы, для ее повышения характерны озноб, горячие лоб и подмышки и спазм сосудов. Когда температура, у человека слезятся глаза.