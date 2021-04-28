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Терапевт рассказал, как определить температуру без градусника

Кира Карон
05:01 28.04.2021
Температуру человека можно определить без градусника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Если у человека есть температура, то это можно определить и без градусника, об этом рассказала «Звезде» терапевт Людмила Лапа.

«Если у человека появляется озноб, даже если градусника нет, то это характерно для температуры, и мы с вами можем потрогать лоб. Даже если вы рукой трогаете, вы сразу почувствуете, что горит лоб, подмышки. При ознобе руки и ноги холодные. Это показатель того, что температура есть», - рассказала Лапа.

По словам терапевта, у человека при температуре появляется спазм сосудов.

«То есть у нас сразу спазм сосудов, ноги и руки холодные, лоб горячий.
Еще когда температура, то у человека слезятся глаза. И видно, когда человек болен и слезы на глазах», - добавила эксперт.

Также терапевт добавила, что человек чувствует, если у него повышается температура.

«Человек чувствует температуру, даже у него 37,5 градусов. Мы чувствуем, что жар внутри. Жар внутри, а ноги холодные. После 38 градусов появляется румянец на щеках. Это как раз приливает кровь к голове», - заключила Людмила Лапа.

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