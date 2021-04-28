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Срочный борт МЧС готовится к вылету в Индию с крупной партией медикаментов для борьбы с COVID-19

Светлана Головина
14:20 28.04.2021
Общая масса груза медицинской помощи составляет 30-40 тонн
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В аэропорте Жуковский готовится к вылету в Индию первый спецборт Ил-76 МЧС России с медицинской помощью. В Нью-Дели будет доставлено медицинское оборудование и лекарства для борьбы с новым штаммом коронавируса.

По предварительным данным, общая масса груза медицинской помощи составляет 30-40 тонн. На борту препарат «Коронавир», аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы воздуха, а также медикаменты, которые позволят справиться со вспышкой вируса.  

На данный момент индийский вариант инфекции считается самым агрессивным.  За последние несколько дней число новых зараженных в сутки не опускалось ниже 300 тысяч человек.

Ожидается, что российский борт должен прибыть в индийскую столицу около 21 часов.

Ранее в МИД России сообщили, что отправка крупной партии медицинской помощи проводится в контексте дружеских отношений двух стран и «привилегированного стратегического партнерства».

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