Срочный борт МЧС готовится к вылету в Индию с крупной партией медикаментов для борьбы с COVID-19
В аэропорте Жуковский готовится к вылету в Индию первый спецборт Ил-76 МЧС России с медицинской помощью. В Нью-Дели будет доставлено медицинское оборудование и лекарства для борьбы с новым штаммом коронавируса.
По предварительным данным, общая масса груза медицинской помощи составляет 30-40 тонн. На борту препарат «Коронавир», аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы воздуха, а также медикаменты, которые позволят справиться со вспышкой вируса.
На данный момент индийский вариант инфекции считается самым агрессивным. За последние несколько дней число новых зараженных в сутки не опускалось ниже 300 тысяч человек.
Ожидается, что российский борт должен прибыть в индийскую столицу около 21 часов.
Ранее в МИД России сообщили, что отправка крупной партии медицинской помощи проводится в контексте дружеских отношений двух стран и «привилегированного стратегического партнерства».