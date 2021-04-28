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В Роспотребнадзоре озвучили правила выбора яиц и куличей к Пасхе

Анна Берестовая
01:53 28.04.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному выбору продуктов к Пасхе.
В Роспотребнадзоре озвучили правила выбора яиц и куличей к Пасхе
© Фото: pixabay.com
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В Роспотребнадзоре представили ряд рекомендаций, приуроченных к приближающейся Пасхе. В ведомстве рассказали россиянам, как выбрать качественные и безопасные продукты, традиционные для этого праздника.

Так, покупая яйца важно не забывать проверить доту их сортировки и внешний вид. Форма яиц должна быть ровной, а скорлупа целой, равно мерно окрашенной и свободной от кровяных следов и помета. Хранить в вареном виде их можно будет лишь в холодильнике до 36 часов.

При выборе творога стоит обратить внимание на цвет, который должен быть белым с кремовым оттенком, и слегка кисловатый запах. Хороший кулич же, в свою очередь, будет отличаться сухой верхушкой. Слегка подмокшее сверху изделие может «не дожить» до окончания своего срока годности. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее диетолог предупредила, что чрезмерное употребления вареных куриных яиц, традиционно готовящихся на Пасху, может негативно сказаться на здоровье. Особенно велик риск для постившихся людей.

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