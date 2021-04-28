В стране и мире Михаил Цивин отреагировал на решение суда признать недействительной сделку Дрожжиной с семьей Баталова Алексей Курильченко Муж Натальи Дрожжиной отреагировал на решение суда признать недействительной сделку с семьей актера Баталова. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда, РИА Новости Читайте нас на: Муж Натальи Дрожжиной Михаил Цивин прокомментировал «Звезде» решение Замоскворецкого районного суда признать недействительной сделку ренты недвижимости с вдовой актера Алексея Баталова. «На наш взгляд решение было принято еще до суда», - заявил Цивин. Ранее суд Москвы удовлетворил иск о признании недействительными сделки Натальи Дрожжиной с родственниками актера Алексея Баталова. Эта сделка стала поводом для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, из-за которого семья Баталова лишилась недвижимости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика