Михаил Цивин отреагировал на решение суда признать недействительной сделку Дрожжиной с семьей Баталова
Муж Натальи Дрожжиной отреагировал на решение суда признать недействительной сделку с семьей актера Баталова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда, РИА Новости
Муж Натальи Дрожжиной Михаил Цивин прокомментировал «Звезде» решение Замоскворецкого районного суда признать недействительной сделку ренты недвижимости с вдовой актера Алексея Баталова.
«На наш взгляд решение было принято еще до суда», - заявил Цивин.
Ранее суд Москвы удовлетворил иск о признании недействительными сделки Натальи Дрожжиной с родственниками актера Алексея Баталова. Эта сделка стала поводом для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, из-за которого семья Баталова лишилась недвижимости.