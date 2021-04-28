Эксперт рассказал, как правильно выбрать сливочное масло

Микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова рассказала «Звезде» о том, что нужно учитывать при выборе сливочного масла, и какие мифы «преследуют» покупателей.

«Есть такое явление штаф. Это когда из-за перепадов температуры или неправильного технологического процесса поверхностная часть окисляется, и превращается в ярко-желтый слой. Раньше хозяйки ради экономии соскабливали этот слой или на нем жарили. Либо игнорировали и так ели. Если вы покупаете масло и в масле есть штаф, то это говорит о том, что продукт низкого качества. Либо в него добавлены растительные жиры, либо то, что его замораживали, утепляли, то есть были перепады температуры. Это плохо отражается на масле», - рассказала Соколова.

Она подчеркнула, что не рекомендует покупать сливочное масло со штафом.

«Это подпорченный продукт. И жарить на нем ничего нельзя», - сказала эксперт.

По словам микробиолога, масло должно быть равномерно окрашено.

«Если упаковка прозрачная, то нужно смотреть, чтобы там не было более темных или более светлых сторон. Есть такое потребительское мнение, что масло должно резаться или мазаться, но правило тут одно. Если из морозилки достали масло и оно мажется, то это не масло. Все остальное может быть, в зависимости от технологии, крошиться или мазаться. При отеплении оно должно становиться мягче, но не расплываться», - уточнила Соколова.

Также по мнению технолога, существует миф про масло у покупателей.

«Есть еще один миф, что масло с массовой долей жира 72,5% не настоящее. Вот это абсолютная ложь. Настоящее сливочное масло можно изготовить с любой массовой долей жира, начиная от 60%. По ГОСТу три массовые доли жира: 72,5% - крестьянское масло, 80 % - любительское, 82,5% - сладко-сливочное высшего сорта (кисло-сливочное, соленое – прим.ред.)», - рассказала Соколова.

В составе масла, по словам эксперта, есть пахта, которая образуется из сливок. Пахта также влияет на качество сливочного масла.

«Когда мы получаем масло из сливок, то образуется масленое зерно, называется пахта (жидкость – прим.ред.). Чем больше пахты в масле, тем ниже массовая доля жира такого масла. И есть несколько стандартных технологий для получения этих трех базовых массовых долей жира. Поэтому масло 72,5% по своему качественному составу и безопасности точно такое же, как и 82,5%. Но за счет того, что там меньше сливок, оно чуть менее вкуснее. И за счет того, что меньше молочного жира – дешевле», - заключила Ольга Соколова.

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