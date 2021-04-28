Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Президент России Владимир Путин совершил визит на станцию скорой помощи №4 в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Он осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс.

Визит состоялся в День работника скорой помощи, который был официально утвержден в 2020 году.

Ранее Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, меры по борьбе с COVID-19 и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму.