Путин и Беглов обсудили меры по борьбе с COVID-19 и подготовку к ПМЭФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, меры по борьбе с COVID-19 и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму.

«Глава Санкт-Петербурга доложил президенту о мерах, принимаемых в русле борьбы с коронавирусной инфекцией, доложил о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму», - сообщил Песков.

Как отметил Песков, Беглов подробно доложил Путину о планах по реализации основных положений послания главы государства Федеральному собранию и обрисовал ситуацию в социально-экономическом развитии региона.

Ранее стало известно, что Владимир Путин может очно поучаствовать в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведение которого запланировано на июнь. Форум в 2021 году пройдет, как ожидается, в период со 2 по 5 июня.