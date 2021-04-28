Разрезая небесную гладь: в Свердловской области прошла тренировка воздушной части Парада Победы

Первая репетиция парада авиационной техники прошла в Свердловской области. В небо поднялись полтора десятка боевых машин, которые 9 Мая пролетят парадным строем над Екатеринбургом.

Все боевые самолеты и вертолеты вылетели из разных точек: пара истребителей МиГ-31 - из Пермского края, бомбардировщики Су-34 - из Челябинской области, а транспортники - из уральской столицы.

Главная задача пилотов - отработать слаженность, чтобы в нужное время с точностью до секунды оказаться в нужном месте.

Ранее тренировка авиационной части Парада Победы состоялась в Хабаровске. Экипажи поднялись на высоту от 200 до 400 метров, чтобы отточить синхронность действий.