В МИД РФ заявили об ответной высылке из страны дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов из посольств Латвии, Литвы и Эстонии. Причиной указываются враждебные действия Вильнюса, Риги и Таллина в отношении Москвы, причем провокационно и необоснованно.

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», - сказано в сообщении российского ведомства.

Там же отмечается, что указанные страны «прикрываются псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России». В общей сложности, РФ должны покинуть два литовских дипломата и по одному представителю Латвии и Эстонии. Им дано на это семь дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики цитатой из Чапека. Она написала, что «Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна», отзеркалив слова на актуальную внешнеполитическую ситуацию.